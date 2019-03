Incendio in appartamento tra via Nazauro Sauro e via delle Azalee a Legnano. E’ quanto successo oggi pomeriggio, sabato 9 marzo 2019.

Incendio in appartamento: tutto è partito da un tavolino

Erano da poco passate le 14.30 di sabato 9 marzo 2019, quando le fiamme si sono propagate in un appartamento tra via Nazauro Sauro e via delle Azalee a Legnano. Le fiamme sarebbero scaturite da un tavolino posizionato sul balcone. Coinvolte tre persone: una donna di 34 anni e i suoi due figli. Stiamo parlando di un maschio di 8 e una femmina di 2 anni. Le fiamme hanno interessato gli infissi e hanno fatto scoppiare i vetri, compreso quello che separa il balcone da quello del vicino. Ora tutto è stato messo in sicurezza.

I soccorsi

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Legnano, che stanno indagando sulle cause dell’incendio. Per soccorrere i residenti, sul posto, anche due ambulanze – la Croce Rossa di Legnano e la BiancaLegnano – oltre a un’automedica. Per fortuna la mamma coi due bimbi stanno bene.

