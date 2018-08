Vigili del fuoco al lavoro per spegnere un incendio in centro a Rho.

Incendio in centro a Rho

Fiamme divampate nel pomeriggio in centro a Rho, vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio nella centralissima via Matteotti. Non si registrano al momento feriti. Sul posto anche i carabinieri, che stanno già indagando per risalire all’origine dell’incendio: il fuoco sarebbe infatti partito dall’interno di una ex salumeria e drogheria al civico 64 (di fronte all’ex cinema centrale), chiusa da diversi anni.