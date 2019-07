Incendio in una ditta chimica, la Cipa srl, a Gorla Minore.

Incendio in una ditta chimica a Gorla Minore, otto mezzi sul posto

Allarme a Gorla Minore poco dopo le 17.30, quando dall’impianto della Cipa srl, ditta chimica in via Redipuglia 2, si sono alzate le fiamme. Sul posto sono già intervenuti 8 mezzi di soccorso: aps e autobotte da Busto Arsizio, un’ambulanza della Croce Bianca di Legnano, un aps da Saronno, un carro aria da Varese, automedica e un’autoscala da Legnano. L’incendio avrebbe coinvolto una grossa porzione del fabbricato, rimanendo confinato all’interno della struttura. Ancora ignote le cause che hanno provocato le fiamme. Al momento si contano due persone che hanno riportato ustioni ai piedi.

Aggiornamento delle 20

Sale a tre il numero di ustionati. I Vigili del Fuoco di Varese intanto hanno fatto sapere che, per cause ancora in corso d’accertamento, “alcuni scarti di solfato di alluminio, contenuti in una ‘camera calda’, causa una reazione esotermica hanno preso fuoco”. In totale sono stati impegnati 20 operatori. A quanto spiegato dai Vigili del Fuoco, non si sono registrati danni alle strutture nè rischi per la popolazione. Sul posto anche i tecnici di ARPA per i rilievi.

