Incendio in falegnameria a Canegrate.

Paura per l’incendio in falegnameria

Prima l’enorme colonna di fumo visibile da tutti i paesi vicini, poi le fiamme: serata di paura per l’incendio in falegnameria scoppiato intorno alle 22.30 di domenica 29 luglio. Tutto è successo in una costruzione che si trova all’angolo tra le vie Rosselli e S.Ambrogio. Per motivi ancora da accertare, sono scoppiate le fiamme.

LE FOTO:

I danni

Sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri. Non ci sono stati feriti. Dai primi accertamenti pare che il sottotetto sia andato completamente distrutto.

Torna all’home page di Settegiorni per le altre notizie