Incendio in un appartamento a Parabiago

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 luglio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via San Mauro per un incendio. In fiamme il locale cucina di un appartamento al terzo piano di una palazzina. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto. Una signora disabile è stata portata prontamente in salvo. Sul posto anche tre auto della Polizia locale che hanno chiuso il tratto di strada e messo in sicurezza l’area.