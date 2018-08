Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia e ambulanza.

Incendio in un appartamento a Rho

Sono ancora in corso i soccorsi per un incendio scoppiato in via Aldo Moro a Rho intorno alle 17.30. A prendere fuoco un appartamento al quarto piano dello stabile. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia e un’ambulanza. Ancora sconosciute le cause del rogo.