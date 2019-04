Incendio in un’autofficina di via Meucci a Settimo Milanese.

Incendio in un’autofficina di Settimo Milanese

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 22 di ieri, mercoledì 17 aprile 2019 e in pochi minuti sono state distrutte tre vetture e un furgone parcheggiati nel cortile dell’autofficina. Sul posto sono accorsi tre mezzi dei vigili del fuoco inviati dal comando provinciale di Milano, oltre a una pattuglia dei carabinieri di Settimo.

Ai militari dell’Arma il compito di effettuare i rilievi e verificare quanto accaduto in via Meucci. Le indagini sono in corso.

L’intervento dei pompieri ha permesso di domare le fiamme in pochi minuti. Nessuno è rimasto ferito.