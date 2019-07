Incendio in un condominio nel comune di Venegono Inferiore: intervenuti 22 pompieri con sei automezzi.

Incendio in un condominio nel comune di Venegono Inferiore

Oggi, giovedì 18 luglio, alle 10.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Venegono Inferiore, in piazza Santi Giacomo e Filippo, per un incendio scoppiato in un condominio di otto piani. Per cause ancora in fase di accertamento il locale contatori e parte dello scantinato sono stati interessati dal rogo. Il fumo ha invaso l’androne delle scale bloccando i condomini all’interno degli appartamenti. I ventidue Vigili del fuoco sono intervenuti con sei automezzi: tre autopompe, un autobotte, un’autoscala e un carro aria. Gli operatori hanno salvato sei persone evacuandole grazie l’autoscala. L’incendio è stato spento e messo in sicurezza l’area. Per alcuni residenti si è reso necessario il trasporto in ospedale.