Domenica sera, 14 ottobre, introno alle 20.30, in un’area poco abitata tra i quartieri milanesi Bovisa, Bovisasca e Quarto Oggiaro, è scoppiato un incendio. In fiamme la ditta Ipb srl che si occupa di stoccaggio rifiuti e lavorazione inerti, in via Chiasserini. Un’altissima coltre di fumo si è alzata in cielo ed era facilmente visibile da diverse parti di Milano. I Vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore prima di domare il fuoco. Sfortunatamente l’incendio si è propagato a tal punto da coinvolgere anche il deposito di pullman usati per il trasporto di persone disabili vicino.

Il sopralluogo

L’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, effettuerà oggi pomeriggio, lunedi’ 15 ottobre, un sopralluogo in via Chiasserini a Milano. Saranno presenti anche l’assessore del Comune di Milano all’Ambiente e Mobilità, Marco Granelli, i rappresentanti dell’Ats di Milano, dell’Arpa Lombardia, dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile comunale.

Altro incendio a Novate Milanese

Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 ottobre, un altro incendio è divampato in un’azienda di riciclo rifiuti in via Beltrami, quasi al confina tra Novate Milanese e il ponte che collega via Lessona di Milano.

