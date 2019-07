Incendio in un deposito di rifiuti speciali qualche minuto dopo le 5 di stamattina, martedì 9 luglio.

Incendio in un deposito di rifiuti speciali

Poco dopo le 5 di questa mattina circa 10 automezzi dei Vigili del fuoco con una cinquantina di uomini sono intervenuti in via Sabin a Settimo Milanese per domare le fiamme del rogo scoppiato in un deposito di rifiuti speciali. A fuoco circa 1400 mq. Sul posto, oltre ai pompieri, anche la Polizia di stato e il 118. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Settimo Milanese via Sabin incendio deposito rifiuti speciali circa 1400 mq sul posto Circa 10 automezzi VVF con una cinquantina di uomini, in più polizia di stato e 118 sul posto. Nessun ferito