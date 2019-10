Incendio in una palazzina di via Castelfidardo a Busto Arsizio, otto persone coinvolte.

Appartamento in fiamme in una palazzina di via Castelfidardo a Busto Arsizio. Le fiamme sono scaturite nel tardo pomeriggio in uno degli alloggi ai piani alti. Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autobotte e un’autoscala, usata per mettere in salvo alcuni residenti. Tutta la palazzina è stata evacuata e la strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia locale. Otto le persone soccorse dall’ambulanza, ancora non nota la gravità delle loro condizioni. Tra i feriti, a quanto appreso, forse anche due Vigili del Fuoco rimasti intossicati

