Incendio nel sottotetto, coppia di giovani trovata morta. Lo raccontano i nostri colleghi di giornaledeinavigli.it

Incendio nel sottotetto, coppia di giovani trovata morta

Le fiamme e il fumo non hanno lasciato scampo alla coppia: due giovani, 27 anni lei, 29 lui, sono morti questa notte in seguito a un incendio divampato intorno alle 3.30.

La dinamica

A prendere fuoco è stato il sottotetto di una palazzina in Alzaia Naviglio Grande al civico 156. I vigili del fuoco sono intervenuti in pochi istanti, ma le fiamme avevano già avvolto l’appartamento. La coppia stava probabilmente dormendo quando si è accorta del fumo e del fuoco che ha raggiunto anche la camera da letto. I due giovani sarebbero quindi morti a causa dell’intossicazione da fumo e per le gravissime ustioni riportate. Una 59enne, parente della ragazza, è riuscita a mettersi in salvo. I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e dovranno ora far luce sulle cause.

