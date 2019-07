E’ scoppiato un incendio nella cucina del ristorante di Castellazzo de’ Barzi, sul posto Vigili del fuoco e Polizia locale

Incendio nella cucina della Lucrezia di Castellazzo

Momenti di paura per un episodio accidentale verificatosi verso le 17 di lunedì 7 luglio. Il fuoco è divampato all’interno delle cucine del noto Ristorante Lucrezia di Castellazzo de’ Barzi, frazione di Robecco sul Naviglio. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Sul posto sono intervenute due mezzi dei Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Robecco per veicolare le auto di passaggio.