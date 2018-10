Incendio nella notte alla ditta di riciclo rifiuti Ri.Eco.

Incendio nella notte

Erano da poco passate le 3 .30 di notte di lunedì 15 ottobre quando gli abitanti della zona hanno sentito un forte scoppio e poi visto le fiamme. L’azienda di via Beltrami, si trova quasi al confina tra Novate Milanese e il ponte che collega via Lessona di Milano. Fiamme alte e sul posto ambulanze e Vigili del Fuoco. Un’operazione che continuerà per tutto la giornata. Alle 9 del mattino era ancora ben visibile ad occhio nudo la nuvola di fumo che usciva dalla ditta.

L’Amministrazione comunale di Novate

“Come da nota pervenuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, il personale dell’Arpa ha costantemente monitorato per verificare l’eventuale presenza di rilasci e fumi tossici senza riscontrare valori fuori soglia. Il personale di Arpa, comunque, installerà un rilevatore fisso per le prossime 48 ore per tenere monitorata la zona”.

Altro incendio in un deposito di rifiuti

Altre fiamme invece domenica sera, 14 ottobre, a poche ore e pochi chilometri di distanza. Bruciata un’altra ditta di riciclo rifiuti in zona Bovisa-Quarto Oggiaro. Un grosso incendio con fiamme molto alte e visibili da diverse zone di Milano.

