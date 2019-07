Incendio a Saronno, la grossa colonna di fumo osservata a chilometri di distanza.

Incendio a Saronno

Una grossa e alta colonna di fumo, osservata in gran parte del Saronnese. E’ quanto osservato questo pomeriggio, intorno alle 16, in tutta la zona. E tutti a chiedersi cosa stesse bruciando. A quanto pare si tratta di un campo nella zona di via Campo dei Fiori, nella zona agricola della città. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, con i loro mezzi e uomini dispiegati, insieme a loro anche una pattuglia della Polizia locale inviata sul posto per fornire assistenza e coordinare la viabilità. Trasportato e alzato dal vento, il fumo è stato visibile come detto in gran parte del territorio, compreso Solaro e Gerenzano.

La grande preoccupazione è stata data dal possibile avvicinamento delle fiamme alle abitazioni vicine; fatto questo scongiurato dall’azione dei pompieri saronnesi che stanno operando proprio per sedare le fiamme. Tanti infatti i residenti nella zona (alcuni dei quali in quei momenti si trovavano anche fuori casa) che si erano preoccupati per la sorte delle loro case avendo appreso del fuoco che bruciava il campo nelle vicinanze.

Ancora ignote le cause dell’incendio. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, grande la parte di terreno interessata dalle fiamme.

