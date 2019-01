Incendio di arbusti a Bollate: Vigili del fuoco al lavoro nella notte del 3 gennaio in via Kennedy per un rogo divampato improvvisamente.

Incendio di sterpaglie

Intorno alle 2 alcuni arbusti hanno preso fuoco e l’incendio è divampato anche a causa del vento, rendendo necessario l’intervento dei pompieri. Sul posto con l’autopompa i volontari del comando di Garbagnate, impegnati in piena notte per lo spegnimento.

Rischio incendi

Proprio mercoledì 2 gennaio, la Regione aveva annunciato il rischio di roghi anche nella zona prealpina per via dei forti venti. Codice arancione e massima allerta un po’ in tutta Lombardia.

