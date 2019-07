Incendio tra Saronno e Gerenzano spento in serata dai Vigili del Fuoco.

Incendio tra Saronno e Gerenzano, 10 mezzi sul posto

Una lotta contro le fiamme durata fino a sera quella combattuta oggi dai Vigili del Fuoco nella zona agricola tra Saronno e Gerenzano, in via Campo dei Fiori. Le fiamme, divampate intorno alle 15.45, hanno divorato circa 50mila metri quadrati di terreno coltivato a frumento. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato rapito e fondamentale per arginare le fiamme: sul posto 10 mezzi con squadre provenienti dai comandi di Como e Varese e dai distaccamenti di Cantù, Appiano Gentile, Lomazzo e Saronno.

