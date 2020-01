Incidente a Bareggio, morto il 69enne coinvolto nell’incidente di stamattina, sabato 4 gennaio, lungo la ex statale 11.

Palmiro Zollo, 69 anni, era alla guida della sua Fiat Panda quando, pare per un malore, è finito fuori strada lungo la ex statale 11, alla rotonda all’incrocio con via Morandi. Portato in condizioni disperate all’ospedale di Magenta, non ce l’ha fatta. Rimasta ferita, ma non in pericolo di vita, anche la moglie, che viaggiava con lui.