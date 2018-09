Incidente a Bollate, il motociclista caduto è grave.

Incidente a Bollate: la dinamica

Erano circa le 17.30 di sabato 29 settembre, quando un moticlista, a bordo di un Agility 125, avrebbe perso il controllo del suo mezzo e sarebbe così rovinosamente caduto a terra. Il grave incidente è avvenuto in via Friuli Venezia Giulia a Bollate, in prossimità della rotonda che porta verso Madonna in Campagna.

I soccorsi

Subito sono intervenuti sul posto, in codice rosso, un’ambulanza della Misericordia di Arese, un’automedica e i carabinieri della Tenenza di Bollate, supportati dalla Polizia locale. In questi minuti sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso.

