Incidente a Buscate alla rotonda tra via I Maggio e via San Pietro oggi pomeriggio, domenica 27 ottobre.

Incidente a Buscate, auto sfonda i guardrail

Violento incidente intorno alle 17.30 a Buscate. Un’auto con a bordo due anziani, uomo e donna di 78 e 77 anni, è finita contro il guardrail a forte velocità in via I Maggio. Il guidatore non avrebbe visto la rotonda, perdendo il controllo del mezzo. Impattato contro il guardrail, lo ha sfondato finendo la sua corsa contro il palo della luce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnano, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza che ha soccorso i due anziani. Nessuno dei due avrebbe fortunatamente riportato gravi ferite.

