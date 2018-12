Incidente a Cantalupo tra auto e moto.

Incidente a Cantalupo, paura in via Zerbi

Momenti di grande paura questa mattina, giovedì 13 dicembre, in via Zerbi a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. Erano circa le 7.45. All’incrocio semaforico, a scontrarsi sono stati un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato finendo a terra. Le sue condizioni sembravano gravissime, subito è partita la chiamata al 112.



I soccorsi

Sul posto è arrivata, in codice rosso, l’ambulanza di RhoSoccorso, insieme a una pattuglia dei carabinieri. I soccorritori hanno prestato le prime cure al giovane, 36enne residente nella frazione. Fortunatamente le sue condizioni non erano gravi come apparivano in un primo momento, è stato caricato sull’ambulanza e trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Legnano.

