Incidente a catena a Castellanza: coinvolti tre veicoli.

Pochi minuti dopo le 11 di questa mattina si è verificato un incidente in via Saronno a Castellanza. Nel sinistro sono state coinvolte tre auto. L’impatto, anche se non forte, ha compromesso in modo serio i veicoli coinvolti. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa. Allertati anche i Carabinieri di Busto Arsizio.