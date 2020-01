Incidente a catena in tangenziale: code intense

Incidente a catena in tangenziale nel tratto tra Settimo Milanese e Baggio/Cusago: code intense.

Poco dopo le 7.40 di questa mattina si è verificato un incidente con il coinvolgimento di più veicoli lungo la tangenziale ovest nel tratto tra Settimo Milanese e Baggio/Cusago. Nel sinistro stradale sono rimaste coinvolte cinque persone: due giovani di 23 e 24 anni, una ragazza di 25, una donna di 33 anni e un 40enne. A prestare soccorso sono intervenute quattro automatiche e un’ambulanza.

A50 incrocio tangenziale ovest di Milano code per 5 chilometri causa incidente tra svincolo SS33 del Sempione Rho-Pero e svincolo Baggio-Cusago, via Zurigo-zona industriale in direzione allacciamento A1 Milano-Napoli.