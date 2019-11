Incidente a catena a Fagnano, diversi i mezzi coinvolti.

Incidente a catena, soccorsi sul posto

Due auto coinvolte, praticamente distrutte, e un furgone della vigilanza privata nell’incidente avvenuto alle 19 a Fagnano Olona, in via Aldo Moro. Una dinamica ancora tutta da chiarire quella dello scontro, la cui violenza è comunque testimoniata dalle foto dei mezzi con muso e fiancata distrutti, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri di Busto Arsizio e dei Vigili del Fuoco di Varese oltre che di tre ambulanze da Busto, Gallarate e Varese. Due le persone ferite, due ragazzi di 21 e 26 anni, nessuno sembrerebbe versare in condizioni gravi. La strada è stata chiusa al traffico per agevolare le operazioni di soccorso.

Le foto dell’incidente:

