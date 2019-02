Incidente a Cerro Maggiore, quattro veicoli coinvolti nello scontro.

Incidente a Cerro Maggiore

Tutto è successo in un attimo. Una Opel Astra che ha urtato contro un autocarro che, ruotando in senso orario, è finito contro un’altra vettura proveniente dal senso opposto. Nello scontro è poi rimasta coinvolta anche una vettura che si trovava parcheggiata a lato della strada. E’ quanto accaduto questa mattina, mercoledì 27 febbraio 2019, a Cerro Maggiore: erano circa le 9.50 quando è avvenuto l’incidente, all’incrocio tra le vie Manzoni e Cappuccini.

Nessuno si è fatto male. Sul posto è subito intervenuta la Polizia locale, insieme a loro anche i carabinieri. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per il tempo necessario a svolgere i rilievi di rito e ripristino delle condizioni di sicurezza del manto della strada.

