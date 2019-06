E’ successo poco fa in viale della Repubblica.

Incidente, cade ciclista

Un gravissimo incidente è accaduto poco fa, alle 11.15, in viale della Repubblica a Cornaredo. A rimanere coinvolto è stato un ciclista di 50 anni. Subito è scattato l’allarme ed è stata messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono state inviate un’ambulanza, un’automedica e anche l’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche gli agenti della Polizia locale di Cornaredo per i rilievi del caso e fare chiarezza su quanto accaduto.

