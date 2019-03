Incidente a Cuggiono in via Beolchi: una ragazza è stata urtata da un’auto.

incidente a Cuggiono: ecco cos’è successo

Il fatto è avvenuto intorno alle 16 di martedì 19 marzo 2019 in via Beolchi all’altezza del civico 10. La giovane donna, ventottenne, percorreva a piedi la via verso piazza San Maurizio quando é stata urtata dallo specchietto di una Bmw che andava in senso opposto verso piazza XXV Aprile.

I soccorsi

Sul posto é arrivata una ambulanza della Croce Azzurra di Buscate che ha trasportato la giovane in codice giallo all’ospedale di Magenta, e la Polizia locale per i rilievi del caso. La strada in quel punto é molto stretta e l’uomo alla guida della Bmw si é spostato molto verso destra perché arrivavano delle auto dall’altro senso di marcia e ha urtato la donna. Fortunatamente la velocità era ridotta.

La discussione sulla sicurezza

In quel punto c’é anche un antico paracarro in pietra che restringe la carreggiata rendendo la strada più pericolosa. Da tempo su discute dell’opportunità di intervenire su questa via rendendola a senso unico e forse é il caso di studiare con convinzione una soluzione.

