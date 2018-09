Grave incidente stradale questa mattina, mercoledì 26 settembre, poco dopo le 7, in via dei Pioppi a Garbagnate Milanese.

Incidente a Garbagnate, motociclista in ospedale

Un uomo di 49 anni in sella alla sua moto si è scontrato con un’auto all’altezza del civico 18 di via dei Pioppi. Inizialmente le sue condizioni sembravano molto gravi, tanto che sul posto sono state inviate in codice rosso un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno e l’automedica.

Meno grave del previsto

Stando a quanto riferito dalla centrale operativa di Areu, l’uomo è sempre rimasto cosciente. Dopo le prime cure sul posto, è stato portato in codice giallo nel vicino ospedale di Garbagnate.

Rilievi in corso

Sulla dinamica dell’incidente indagano la Polizia locale di Garbagnate e i Carabinieri della Compagnia di Rho.

