Incidente a Legnano in via Montecassino.

Incidente a Legnano, paura per un 73enne

Era in sella al suo scooter, poi lo scontro con un’auto. E’ quanto accaduto questo pomeriggio, intorno alle 13.30, in via Montecassino, nel quartiere dell’Oltrestazione. Lo schianto è stato abbastanza violento, l’anziano è finito a terra. Chi ha visto la scena non ha perso tempo e ha subito chiamato il 112.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, insieme a una pattuglia della Polizia locale. I soccorritori hanno prestato le prime cure al 73enne che è stato poi trasportato al pronto soccorso in codice verde. Gli agenti si sono occupati di gestire i rilievi e la viabilità. Presente anche la Polizia di Stato.

