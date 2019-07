Incidente a Legnano nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 luglio.

Incidente a Legnano: una moto rimane incastrata sotto un’auto

La Croce Rossa di Legnano e la Polizia locale sono intervenuti intorno alle 15.10 di oggi in via Sarbotino, nella città del Carroccio, per scorrere due persone coinvolte in un incidente. La dinamica del sinistro, che è ancora al vaglio delle Forze dell’ordine, ha visto protagonisti una donna di 39 anni alla guida dell’auto e un uomo di 45 anni a bordo di una moto. Dopo lo scontro quest’ultima è rimasta incastrata sotto la vettura. Fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito.