Incidente a Linate, aeroporto chiuso

Intorno alle 10.15 di oggi, giovedì 8 novembre, un’autocisterna contenente carburante ha urterò l’ala di un aereo in sosta. L’incidente è avvenuto in via Forlanini a Milano, all’aeroporto di Milano Linate. Fortunatamente non ci sono stati feriti né il travaso di carburante. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme ai soccorritori del 118. A bordo del velivolo c’erano 73 persone che sono state fatte scendere. E’ stato soccorso, in codice verde, solo l’autista dell’autocisterna.

