Incidente a Lomazzo oggi, sabato 7 dicembre 2019, intorno alle 13.30.

Incidente a Lomazzo all’uscita della A9, schianto contro guardrail

L’impatto è avvenuto all’uscita dell’autostrada A9, lungo via Ceresio. I sanitari della Croce Verde di Fino si sono precipitati sul posto per soccorrere un uomo di 60 anni. In volo si è alzata anche l’eliambulanza. Necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. L’ambulanza l’ha trasportato in codice giallo al Sant’Anna. Spetterà alle Forze dell’ordine stabilire la dinamica dell’accaduto.

