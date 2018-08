Lungo il lavoro dei Vigili del fuoco per estrarre i feriti.

Incidente a Milano

Incidente stradale avvenuto in piazza Maggi a Milano. Un giovane neo patentato di San Giorgio su Legnano, alla guida di una Matiz in evidente stato di ebrezza, si è schiantato contro un guard rail. Sul posto sette ambulanze e un’automedica. All’arrivo dei soccorsi una scena devastante: all’interno del veicolo schiacciato sei persone incastrate oltre al conducente. Infatti nel veicolo c’erano tre persone in più rispetto al numero consentito. Lungo il lavoro dei Vigili del fuoco per estrarre i feriti, tre di questi trasportati in gravissime condizioni negli ospedali di Niguarda, Policlinico e San Carlo di Milano.