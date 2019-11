Incidente a Paderno, intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Incidenti a Paderno e Cislago

Due incidenti hanno impegnato i soccorsi la scorsa notte. Il primo a Cislago lungo la Varesina, poco dopo la mezzanotte, che ha visto coinvolte due auto e i loro passeggeri, un ragazzo di 26 anni, uno di 37 e una ragazza di 28 anni, illesi e non trasportati in ospedale. Più grave invece l’incidente a Paderno Dugnano intorno all’una in via Sabotino. Una sola l’auto coinvolta, finita contro un ostacolo e giovanissimi i feriti: due ragazzi di 20 anni, uno di 19 e un 16enne. Sul posto i carabinieri, i Vigili del Fuoco e 3 ambulanze, due rientrate in codice verde e una in giallo al Niguarda.

Incidente sul lavoro a Marnate

Alle 00.33, un malore a Saronno, in piazza Volontari del Sangue, vittima un 28enne trasportato in codice verde in ospedale e un secondo malore a Solbiate Arno all’una in via 4 Novembre che ha costretto al trasporto all’ospedale di Gallarate un 25enne, sempre in codice verde. Ambulanze all’1.42 a Marnate, in via Kennedy, per un intervento all’interno di un impianto lavorativo a soccorso di un 46enne, portato in codice giallo a Legnano.

Malori all’alba

Gli ultimi interventi alle prime ore del mattino. Alle 4.10, ambulanza a Legnano in via Papa Giovanni XXIII per un malore che ha colpito un trentenne all’interno di un locale, portato all’ospedale cittadino, e alle 5.06 altro malore a Parabiago, vittima una donna di 57 anni portata sempre a Legnano in codice giallo.

