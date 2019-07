Incidente a Parabiago, poco dopo le 9 di oggi, mercoledì 24 luglio: coinvolte due donne

Poco dopo le 9 di questa mattina si è verificato un incidente tra due auto in viale Repubblica a Villapia, frazione di Parabiago, all’incrocio che porta ad Arluno. Protagoniste del sinistro stradale due donne. A prestare loro soccorso sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Legnano e della Croce Azzurra di Buscate. Sul posto anche la Polizia locale. Non è la prima volta che si verificano scontri di questo tipo, infatti è già in previsione una rotonda per prevenire altri episodio del genere.