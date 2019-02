Incidente a Pianbosco e minacce di morte, è successo a San Valentino.

Incidente a Pianbosco nel territorio dei pusher

Stava andando a Tradate, lungo la strada che taglia il Parco Pineta. Tutto tranquillo per un 38enne comasco, fino all’incrocio con via Cappuccini dove un’auto che si trovava in sosta a lato strada si è immessa improvvisamente nel traffico. Inevitabile lo scontro, nulla di grave e i due conducenti sono scesi dall’auto a discutere. Fino a quando alle due auto ne è arrivata una terza.

“Vattene o finisce male”

A bordo dell’auto due loschi individui, con molta probabilità due dei pusher che detengono il commercio di droga all’interno dei boschi del Parco Pineta. I due si sono rivolti al comasco: “Te ne devi andare o per te finisce male”. Messaggio chiaro, quello diretto all’automobilista che stava “disturbando” il tranquillo mercato di spaccio, fatto del continuo via vai di clienti e spacciatori. Il comasco ha subito chiamato la Polizia locale chiedendo aiuto ma all’arrivo della pattuglia i due si erano già dati alla fuga nel bosco. Rintracciata l’auto dei sospettati, gli agenti vi hanno trovato solo una donna, “pulita”.

