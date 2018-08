Grave incidente stradale poco prima delle 18 di martedì 28 agosto in viale dei Fontanili a Rho.

Incidente a Rho

In attesa della realizzazione della rotonda, un nuovo grave incidente si è verificato lungo viale dei Fontanili a Rho. Attorno alle 18, uno scontro frontale tra un furgone e una moto. Ad avere la peggio in conducente di quest’ultima. L’esatta dinamica è al vaglio dei vigili di Rho.

Motociclista gravissimo

Sul posto, in codice rosso, ambulanze, automedica ed elisoccorso, inviati dal 118 dopo le chiamate dei residenti della zona, che in più di una occasione hanno denunciato la pericolosità dell’incrocio. Il motociclista, un uomo di circa 40 anni, è in gravissime condizioni.

