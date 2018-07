L’elisoccorso sull’incidente a Rosate avvenuto sulla circonvallazione

Grave incidente a Rosate tra un’auto e una moto

Grave incidente verso le 18 di martedì 24 luglio sulla circonvallazione a Rosate. Lo scontro è avvenuto tra una auto e una moto guidata da un uomo di 53 anni. Sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso intervenuto per il motociclista trasportato in ospedale in codice rosso.