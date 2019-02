Uno sciatore di Varese di 43 anni è morto a seguito di un azzardato fuori pista in località Plachera, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio). L’uomo sarebbe rimasto sotto la neve per diverso tempo. Inutili i soccorsi, il 43enne è morto in ospedale dopo il trasferimento in elisoccorso.

Fatale un fuori pista con lo snowboard

Dalle prime informazioni ricevute, lo sportivo stava effettuando un fuori pista lontano dalle piste ordinarie con lo snowboard ma è caduto mentre affrontava un avvallamento nella neve fresca. Nella caduta sarebbe rimasto imprigionato sotto la coltre nevosa, anche se le cause sono ancora da accertare con precisione. Con lui era presente un altro snowboarder che ha lanciato l’allarme. Nella zona è caduto quasi un metro e mezzo di neve e le operazioni di recupero sono risultate particolarmente complicate viste le condizioni del terreno. Il 43enne è morto dopo il trasporto in ospedale.

L’incidente a Santa Caterina Valfurva

L’elisoccorso è partito da Sondrio poco prima delle 10 di oggi, domenica 3 febbraio, orario in cui è arrivata la chiamata al numero d’emergenza. Sul posto prima dell’elicottero sono arrivati gli uomini del soccorso su sci e il Soccorso Alpino oltre che un’ambulanza. Le condizioni del 43enne sono apparse subito gravi. Da quanto trapelato, l’uomo sarebbe rimasto sotto la neve per diverso tempo. Dopo essere stato recuperato è stato trasportato d’urgenza al Morelli. Dopo il ricovero però sarebbe morto a seguito dell’incidente.