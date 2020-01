Doppio incidente a Uboldo, coinvolto lo stesso automobilista.

Incidente a Uboldo, fuga interrotta da un secondo scontro

Prima un incidente in via per Origgio, poi un altro in piazza. Serata nera per un 58enne che oco dopo le 18 ha prima perso il controllo della sua Lancia Y colpendo un’auto in marcia sul senso opposto. Non si è fermato e si è dato alla fuga fino alla piazza, dove si è scontrato con una seconda vettura. Sul posto la Polizia locale e un’ambulanza intervenuta in codice giallo.

