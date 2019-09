Incidente a Vasto, muore 32enne originario di Abbiategrasso

Foto di Vastoweb

Incidente a Vasto: muore Armando Gaspari, giovane papà di origine abbiatense.

E’ morto in un brutto incidente lunedì pomeriggio, 2 settembre, Armando Gaspari, giovane papà di 32 anni originario di Abbiategrasso. La sua auto uscita di strada dopo un violento impatto frontale con una cisterna lungo la statale 16 a Vasto. La sua Hyundai è finita in una scarpata, ribaltandosi. Dalle prime indagini svolte della polizia stradale, non è da escludersi che la vittima abbia perso il controllo della macchina a causa di un malore.

Giovedì i funerali

Armando, dopo il diploma, si era trasferito in Abruzzo dove lavorava come cuoco, mentre la sua famiglia è rimasta ad Abbiategrasso. Giovedì mattina, 5 settembre, si terranno i funerali nel paese dove abitava con la compagna e la figlia.

