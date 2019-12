Gli interventi della notte fra sabato 14 e domenica 15 dicembre.

Incidente ad Abbiategrasso all’alba

Una notte abbastanza tranquilla, con diversi interventi per malori e intossicazioni etiliche e qualche incidente. Quello più grave ad Abbiategrasso alle 05.51 lungo la Statale 494: in un incidente d’auto sono rimasti feriti quattro ragazzi di 19, 23, 26, 27 e 31 anni, che stavano presumibilmente rientrando a casa dopo una serata e una nottata di festa. Sul posto carabinieri, Vigili del Fuoco, un’automedica e due ambulanze. Solo uno dei ragazzi sarebbe rimasto ferito in modo grave, venendo trasportato quindi in codice rosso all’ospedale di Magenta. à

Malori e intossicazioni

Il lavoro per i soccorritori era comunque iniziato alle 00.18, col primo intervento a Caronno Pertusella in via Asiago, per un altro incidente che ha visto coinvolti un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 26, uno dei due è stato trasportato in codice verde a Saronno. Primo malore della nottata mezz’ora dopo, alle 00.49 in via Volta a Rovellasca, vittima un 29enne portato in ospedale a Cantù; il secondo, subito dopo l’una a Paderno Dugnano, ai danni questa volta di una donna di 61 anni in via Valassina, anche lei portata in ospedale con codice verde. Quasi in contemporanea invece le due uscite intorno alle 2.45 a Castellanza e ad Arluno per due intossicazioni etiliche: la prima in via per Gerenzano di un soggetto non noto, portato in codice giallo in ospedale; la seconda di un 39enne, portato a Magenta. Infine, malore a Legnano alle 7.35 in via Garibaldi, dove l’ambulanza è accorsa per un 21 enne portato in codice verde all’ospedale cittadino.

Incidente in autostrada e sul lavoro

Altri due incidenti hanno richiesto stanotte l’intervento dei soccorsi. Alle 3.33 fra due auto lungo la A9, nel tratto fra Saronno e Turate in direzione Como, in cui sono rimasti feriti un 23enne e un 40enne, senza ferite gravi e un solo trasporto a Saronno in codice verde. E alle 7.18, per un incidente sul lavoro all’interno di una delle ditte di via Del Lavoro, vittima un 32enne portato anche lui in codice verde a Saronno.

