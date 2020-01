Incidente alla rotonda del cimitero di Legnano, sul posto ambulanza, Vigili del Fuoco e Polizia locale. Due persone in ospedale.

Incidente alla rotonda del cimitero

Lo schianto è stato fortissimo. Due le auto coinvolte nel pauroso incidente accaduto poco fa alla rotonda del cimitero monumentale di Legnano, ossia all’incrocio tra viale Toselli e le vie Per San Giorgio su Legnano e san Michele del Carso. E’ quanto accaduto questa mattina, mercoledì 29 gennaio 2019, intorno alle 10. Le condizioni degli automobilisti sembravano gravi, per questo sul posto sono arrivati in codice rosso l’ambulanza della Croce Bianca di Legnano e del NordLeg oltre all’automedica. Presenti anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Una volta ricevute le prime cure, le due persone coinvolte (una donna di 36 anni e un’altra di 41) sono stati portati in ospedale con contusioni.

La Polizia Locale si sta occupando dei rilievi e della gestione della viabilità.

LE FOTO: