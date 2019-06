Incidente all’alba, auto ribaltata

Paura a Rho questa mattina per l’incidente stradale verificatosi poco prima delle sei del mattino. Due automobili si sono scontrate in via Bettinetti, all’altezza del civico 48, e l’impatto ha provocato il ribaltamento di una delle vetture coinvolte.

Soccorsi in rosso

Sul posto si è precipitata un’ambulanza, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho e un mezzo dei vigili del fuoco. E’ stato l’equipaggio dei pompieri rhodensi a intervenire per aiutare l’automobilista a uscire dal mezzo ribaltato sul fianco. Fortunamente, non risultano feriti.

In corso le verifiche per accertare la dinamica.