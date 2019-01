Incidente all’alba: si sono vissuti attimi di paura poche ore fa, intorno alle 6.30 di sabato 26 gennaio, in via Cadorna a Corbetta, dove due auto si sono scontrate, facendo finire in ospedale quattro uomini.

Incidente all’alba: quattro feriti

Non sono ancora state accertate le cause dello scontro che, questa mattina all’alba, ha coinvolto due automobili lungo via Luigi Cadorna a Corbetta. Quattro uomini, di 19, 31, 37 e 45 anni, feriti a seguito dello schianto, sono stati trasportati negli ospedali di Legnano, Rho e Magenta, per fortuna non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, per il sopralluogo di rito, tre ambulanze e un’automedica proveniente da Milano.

Intossicazione etilica a Magenta

Ha alzato troppo il gomito il 48enne che questa notte, poco prima delle 3, si è sentito male in via Pusterla a Magenta, rendendo necessario l’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato poco dopo trasportato in codice verde all’ospedale cittadino.

Malore per un 52enne a Paderno Dugnano

Pochi minuti prima dell’1 un malore ha colto un 52enne che si trovava in via Derna a Paderno Dugnano. Le sue condizioni sono apparse da subito preoccupanti e sul posto sono subito sopraggiunti i soccorritori della Croce rossa, che l’hanno poi trasportato, in codice giallo, all’ospedale cittadino, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti.

