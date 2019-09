Si terranno domani pomeriggio, martedì 10 settembre i funerali dell’operaio 39enne deceduto in un incidente all’ORSA di Gorla Minore.

Incidente all’ORSA, la solidarietà dei colleghi

Saranno tutti presenti domani, alle 14.45, nella chiesa parrocchiale di Marnate i colleghi di Davide Misto, l’operaio dell’ORSA di Gorla Minore deceduto a causa di un incidente sul lavoro il 30 agosto. Oltre a loro, alla famiglia e alla comunità marnatese, ci saranno tutte le sigle sindacali presenti nello stabilimento, che già il 2 settembre avevano organizzato un presidio fuori dai cancelli dell’ORSA in segno di vicinanza ai famigliari dell’operaio e come gesto di protesta per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro. La vicinanza dei colleghi non è solo affettiva: tutti hanno chiesto di poter devolvere alla famiglia dell’operaio l’ammontare del Rol, i permessi retribuiti.

Per quanto riguarda la sicurezza all’interno dello stabilimento, già ritenuta dai sindacati “lacunosa” dopo un altro incidente (non mortale) avvenuto a luglio, Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro con la dirigenza il 17 settembre, in cui ricostruire anche la dinamica che ha portato Misto a perdere la vita schiacciato da un rullo.

