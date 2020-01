Incidente auto-moto, arriva l’elisoccorso in via Serafino Dell’Uomo. E’ accaduto intorno alle 14.15 di oggi ad Abbiategrasso.

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Abbiategrasso, si sono scontrate una vettura ed una motocicletta, ad vere la peggio il un uomo di 43 anni. Sul posto ci sono un’ambulanza della Croce Azzurra e l’elisoccorso.