Incidente auto moto: sul posto la Croce Bianca di Legnano.

Incidente auto moto a Legnano

Intorno alle 15.30 di oggi, sabato 8 dicembre 2018, la Croce Bianca di Legnano è intervenuto in via Ciro Menotti a Legnano per un incidente. Nel sinistro sono state coinvolte un’auto e una moto. Ferito un uomo di 65 anni che è stato trasportato al nosocomio cittadino per accertamenti. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

