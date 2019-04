Incidente, paura a Gerenzano: centauro finisce in ospedale.

Incidente tra auto e moto

L’impatto è stato molto forte, a finire a terra e poi in ospedale è stato l’uomo che si trovava sulla moto. Tutto è successo poco fa, in via Clerici a Gerenzano, sul confine con Turate. A scontrarsi sono state un’auto e una moto. Il motociclista, dopo il forte urto, è finito sull’asfalto. Le sue condizioni sembravano gravissime, ed è partita subito la richiesta di aiuto.

LE FOTO:

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata subito l’ambulanza del Sos Uboldo e l’automedica, insieme a loro anche una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Cantù. Il motociclista ha ricevuto le prime cure, poi è stato caricato sull’ambulanza e portato all’ospedale di Como in codice giallo: per lui contusioni.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE