Incidente in Canada, muoiono due 40enni di Buccinasco e Trezzano.

Incidente in Canada, addio a Barbara e Massimiliano

Lei aveva compiuto 40 anni tre giorni fa, lui a inizio giugno. Barbara Barbera e Massimiliano Mazzoleni sono morti in macchina, mentre attraversavano il Canada, in vacanza. Amavano viaggiare, una passione che condividevano. Una delle tante, per due ragazzi come tanti.

La tragedia in auto

Come riporta il Giornale dei Navigli, fatale lo scontro con un autobus. Una disgrazia, un incidente su cui sta cercando di fare chiarezza la polizia canadese. Barbara, che dedicava il suo tempo anche al volontariato nella Croce Rossa di Buccinasco dal 2002, era in vacanza con Massimiliano, vissuto a Trezzano (dove abitano ancora i genitori), trasferito a Noviglio e poi in Danimarca per lavoro.

Il ricordo dei sindaci

A trent’anni Barbara aveva deciso di scendere in campo nella lista Uniti per Buccinasco: “Conoscevo Barbara personalmente, eravamo candidati insieme nella stessa lista – ricorda il sindaco Rino Pruiti –. Una giovane donna seria e intelligente. Un’ecologista convinta. Una notizia terribile, una perdita per tutti”. “Siamo addolorati e ci stringiamo allo strazio delle famiglie. Un abbraccio da parte delle nostre città in momenti che ci lasciano senza parole”, commentano affranti il sindaco di Noviglio Nadia Verduci e quello di Trezzano Fabio Bottero.

